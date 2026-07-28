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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Braskem verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Braskem
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Braskem stellt voraussichtlich am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 3,14 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 30,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,26 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,86 Milliarden BRL umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,20 BRL aus. Im Vorjahr waren -12,390 BRL je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 76,53 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 70,72 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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