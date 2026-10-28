Erste Schätzungen: Braskem S A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Braskem S A wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,021 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,64 Milliarden USD gegenüber 3,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,440 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,46 Milliarden USD, gegenüber 12,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch