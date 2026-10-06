Brandywine Realty TrustShs Of Beneficial Int. Aktie 552795 / US1053682035
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Brandywine Realty Trus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Brandywine Realty Trus wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,173 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Brandywine Realty Trus 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 111,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Brandywine Realty Trus 121,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,789 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,030 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 475,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 484,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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