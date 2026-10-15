BP Aktie 844183 / GB0007980591
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
BP wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.
BP wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,383 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 GBP erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 61,07 Milliarden USD für BP, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,90 Milliarden GBP erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 230,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 143,67 Milliarden GBP generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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