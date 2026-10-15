Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’166 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9275 -0.5%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’160 1.3%  Bitcoin 68’086 0.3%  Dollar 0.8273 -0.9%  Öl 105.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VW-Aktie: Volkswagen bereitet Rückruf wegen fehlerhafter Batteriezellen vor
Infomaniak-Aktie: Keine Halbjahreszahlen zum 31. Oktober
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
DHL-Aktie: Konkurrenten der Deutschen Post ziehen auf dem Briefmarkt an einem Strang
Suche...
ETF Sparplan

BP Aktie 844183 / GB0007980591

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz in Sicht 15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: BP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BP wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

BP
6.67 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

BP wird sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,383 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 GBP erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 61,07 Milliarden USD für BP, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,90 Milliarden GBP erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 230,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 143,67 Milliarden GBP generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten