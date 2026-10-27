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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Boyd Group Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Boyd Group Services öffnet voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,851 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 CAD erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 14 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,02 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,09 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,27 USD, gegenüber 1,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 4,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,39 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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