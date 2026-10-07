Boyd Gaming Aktie 98283 / US1033041013
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Boyd Gaming präsentiert Quartalsergebnisse
Boyd Gaming wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Boyd Gaming noch ein Gewinn pro Aktie von 17,81 USD in den Büchern gestanden.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,01 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,27 USD, gegenüber 22,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 4,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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