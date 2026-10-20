Erste Schätzungen: Bouvet AS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bouvet AS veröffentlicht voraussichtlich am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,640 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,680 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Bouvet AS 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 894,1 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bouvet AS 870,5 Millionen NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,31 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 3,49 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,96 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,91 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch