Erste Schätzungen: Boston Scientific zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Boston Scientific wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,753 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 47,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,510 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 25 Analysten von einem Zuwachs von 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,12 Milliarden USD gegenüber 5,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 21,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch