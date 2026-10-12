Erste Schätzungen: Boston Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Boston Properties wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass Boston Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,507 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 887,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 871,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,51 Milliarden USD, gegenüber 3,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch