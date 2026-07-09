Boston Beer Company Aktie 116992 / US1005571070
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Boston Beer Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Boston Beer Company veröffentlicht voraussichtlich am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
11 Analysten schätzen, dass Boston Beer Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,93 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,45 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boston Beer Company in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 572,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 588,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,90 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,95 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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