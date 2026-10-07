Boston Beer Company Aktie 116992 / US1005571070
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Boston Beer Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Boston Beer Company wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Boston Beer Company 4,25 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boston Beer Company in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 523,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 537,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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