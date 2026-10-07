Bonava AB Aktie 31881796 / SE0008091581
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Bonava (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bonava (B) wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK gegenüber -0,360 SEK im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 113,37 Prozent auf 2,56 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,769 SEK, gegenüber -0,280 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 9,42 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,73 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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