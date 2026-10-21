Bombardie a Aktie 119622366 / CA0977518798
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bombardier A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bombardier A stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bombardier A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,07 CAD je Aktie gewesen.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,36 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,18 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,68 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 13,37 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,30 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,35 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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