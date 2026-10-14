Boliden AB Registered Shs Aktie 126322040 / SE0020050417
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Boliden Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Boliden Registered präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,29 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Boliden Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 8,07 SEK in den Büchern gestanden.
Boliden Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,77 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 44,57 SEK, gegenüber 33,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 115,65 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 93,51 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boliden AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Boliden Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ausblick: Boliden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Boliden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Boliden Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Boliden Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Boliden AB Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. Der Dow bewegt sich seitwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.