Erste Schätzungen: BOK Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BOK Financial lädt voraussichtlich am 20.01.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,00 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 55,04 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,29 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll BOK Financial 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 517,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 38,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BOK Financial 834,8 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,06 USD je Aktie, gegenüber 8,02 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,03 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch