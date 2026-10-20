Blue Owl Technology Finance Corporation Registered Shs Aktie 145943476 / US0959241060
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Blue Owl Technology Finance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Blue Owl Technology Finance wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,316 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Blue Owl Technology Finance ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 351,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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