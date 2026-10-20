Blue Owl Capital Aktie 48358153 / US69121K1043
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Blue Owl Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Blue Owl Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten schätzen, dass Blue Owl Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Blue Owl Capital in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 383,8 Millionen USD im Vergleich zu 451,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,57 Milliarden USD, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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