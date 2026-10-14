Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’928 0.4%  SPI 19’725 0.4%  Dow 51’670 -0.4%  DAX 25’260 -0.1%  Euro 0.9329 0.1%  EStoxx50 6’167 -0.6%  Gold 4’148 -0.3%  Bitcoin 69’377 0.2%  Dollar 0.8322 -0.1%  Öl 105.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Ypsomed-Aktie: Partnerschaft mit Smartpatient
Lufthansa-Aktie: Swiss-CEO sieht mehr und verstärkte Krisen
Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen
Goldpreis: Anleger halten vor US-Inflationsdaten den Atem an
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Suche...

Blue Owl Capita a Aktie 111668079 / US09581B1035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Blue Owl Capital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Blue Owl Capita a
7.63 CHF -3.62%
Kaufen Verkaufen

Blue Owl Capital A wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,226 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Blue Owl Capital A 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Blue Owl Capital A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 698,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Blue Owl Capital A 728,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,882 USD im Vergleich zu 0,100 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,87 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

08:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie als Widerstand
07:30 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
13.10.26 Logo WHS DAX-Rally auf Ansage: Gap-Close bei 25.449 Punkten getroffen!
13.10.26 Der globale Tourismusboom: Welche Unternehmen profitieren von der Rückkehr der Reiselust?
13.10.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
13.10.26 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
13.10.26 Alle SMI-Werte im Plus
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’479.44 19.97 S2B9EU
Short 14’789.16 13.81 SL4BRU
Short 15’321.33 8.98 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’927.52 13.10.2026 17:30:39
Long 13’351.86 19.97 SXBKNU
Long 13’046.29 13.88 SE2BZU
Long 12’494.96 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Take-Two Interactive: Das GTA VI-Fieber steigt
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag stark gefragt
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag stark gefragt
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.