Bloomage BioTechnology a Aktie 50633279 / CNE100003NL9
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bloomage BioTechnology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bloomage BioTechnology A äussert sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Bloomage BioTechnology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,180 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 969,9 Millionen CNY aus – eine Minderung von 18,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bloomage BioTechnology A einen Umsatz von 1,18 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,729 CNY, gegenüber 0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,24 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,17 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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