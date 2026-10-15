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Bloomage BioTechnology a Aktie 50633279 / CNE100003NL9

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Bloomage BioTechnology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bloomage BioTechnology a
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Bloomage BioTechnology A stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bloomage BioTechnology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,127 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Bloomage BioTechnology A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 773,9 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 902,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,732 CNY im Vergleich zu 0,610 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,79 Milliarden CNY, gegenüber 4,17 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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