Blom Asa Aktie 599233 / NO0003679102
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Blom Asa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Blom Asa präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,327 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,180 NOK je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,02 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,82 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,607 NOK im Vergleich zu 0,140 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,82 Milliarden NOK, gegenüber 6,55 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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