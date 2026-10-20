Erste Schätzungen: Blackstone Secured Lending Fund Registered legt Quartalsergebnis vor

Blackstone Secured Lending Fund Registered präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,665 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Blackstone Secured Lending Fund Registered 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 318,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Blackstone Secured Lending Fund Registered 349,4 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch