Erste Schätzungen: Blackstone Mortgage Trust, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Blackstone Mortgage Trust, stellt voraussichtlich am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,253 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Blackstone Mortgage Trust, noch 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Blackstone Mortgage Trust, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 148,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 60,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 373,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 614,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch