Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Blackstone informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Blackstone lädt voraussichtlich am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Blackstone im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,800 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Blackstone mit einem Umsatz von insgesamt 3,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,96 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,87 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,45 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,65 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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