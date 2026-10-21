BlackRock TCP Capital Aktie 43232879 / US09259E1082
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BlackRock TCP Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BlackRock TCP Capital lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BlackRock TCP Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 159,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -46,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BlackRock TCP Capital für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,5 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,645 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,050 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 129,4 Millionen USD, gegenüber -76,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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