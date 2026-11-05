Erste Schätzungen: BJs Wholesale Club präsentiert Quartalsergebnisse

BJs Wholesale Club lädt voraussichtlich am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2026 endete.

23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,84 Prozent auf 5,93 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BJs Wholesale Club noch 5,35 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,72 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,96 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net