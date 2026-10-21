Erste Schätzungen: BJs Restaurants informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BJs Restaurants wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,163 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BJs Restaurants noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BJs Restaurants in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 345,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 330,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,37 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,16 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch