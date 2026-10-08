Bjorn Borg AB Registered Shs Aktie 135503252 / SE0021921327
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Bjorn Borg Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bjorn Borg Registered präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 306,3 Millionen SEK gegenüber 299,8 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,87 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,66 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,06 Milliarden SEK, gegenüber 1,04 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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