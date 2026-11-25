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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Birkenstock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Birkenstock wird voraussichtlich am 10.12.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,467 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 609,1 Millionen EUR für Birkenstock, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 615,1 Millionen USD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,97 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 2,35 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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