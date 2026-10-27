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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bird Construction gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bird Construction wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,909 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bird Construction 0,570 CAD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bird Construction in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 951,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,75 CAD im Vergleich zu 0,860 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,11 Milliarden CAD, gegenüber 3,40 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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