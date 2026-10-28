Erste Schätzungen: Birchcliff Energy legt Quartalsergebnis vor

Birchcliff Energy stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,047 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy -0,050 CAD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 23,86 Prozent auf 181,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy noch 146,2 Millionen CAD umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,487 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 808,8 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 695,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch