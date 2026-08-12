BioInvent International AB Registered Shs Aktie 58826528 / SE0015244520
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BioInvent International Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BioInvent International Registered stellt voraussichtlich am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -1,899 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BioInvent International Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,590 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 94,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 10,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 198,1 Millionen SEK umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -7,584 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,060 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 52,9 Millionen SEK, gegenüber 226,5 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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