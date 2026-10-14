Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Biogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Biogen gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
27 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,17 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 26 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,64 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,42 USD, gegenüber 8,79 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 31 Analysten auf durchschnittlich 10,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,53 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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