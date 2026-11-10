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10.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BioArctic Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BioArctic Registered B gibt voraussichtlich am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,260 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BioArctic Registered B noch -0,980 SEK je Aktie verloren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 93,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 133,3 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 258,1 Millionen SEK aus.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,75 SEK, gegenüber 11,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,33 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,00 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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