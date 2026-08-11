Erste Schätzungen: BioArctic Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BioArctic Registered B öffnet voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,335 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,09 SEK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 226,8 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 42,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 392,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,17 SEK im Vergleich zu 11,55 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch