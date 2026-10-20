Erste Schätzungen: Bio-Rad Laboratories B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bio-Rad Laboratories B wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bio-Rad Laboratories B ein EPS von -12,700 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 650,0 Millionen USD – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bio-Rad Laboratories B 653,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,75 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,85 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch