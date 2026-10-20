BillionToOn a Aktie 149591029 / US0901681058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BillionToOne A präsentiert Quartalsergebnisse
BillionToOne A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,146 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BillionToOne A 0,030 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 38,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 115,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,5 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,776 USD je Aktie, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 454,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 305,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BillionToOne Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: BillionToOne A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: BillionToOne A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: BillionToOne A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: BillionToOne A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: BillionToOne A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu BillionToOne Inc Registered Shs -A-
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.