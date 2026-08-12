Erste Schätzungen: Bilibili veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bilibili wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten schätzen, dass Bilibili für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,560 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Bilibili 15 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,13 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bilibili 7,92 Milliarden HKD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,19 HKD, während im vorherigen Jahr noch 3,09 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,15 Milliarden HKD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 32,91 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.ch