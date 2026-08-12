Bilibili Aktie 40797999 / US0900401060
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Bilibili präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bilibili präsentiert in der voraussichtlich am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 16 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 7,92 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 1,01 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
32 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,09 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 33,07 Milliarden CNY, gegenüber 4,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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