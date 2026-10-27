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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BICO Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BICO Group Registered B stellt voraussichtlich am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen, dass BICO Group Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,900 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,660 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 27,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 494,8 Millionen SEK gegenüber 386,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,960 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -15,430 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,61 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,50 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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