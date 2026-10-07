Erste Schätzungen: Betsson Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Betsson Registered B gibt voraussichtlich am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,253 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Betsson Registered B 3,84 SEK je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 306,9 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,29 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,877 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,25 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,21 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 13,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch