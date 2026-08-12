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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Best Buy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Best Buy
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Best Buy wird voraussichtlich am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,35 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 55,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,870 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Best Buy nach den Prognosen von 21 Analysten 9,55 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,44 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,56 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,04 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 42,01 Milliarden USD, gegenüber 41,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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