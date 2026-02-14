Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
|
14.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Berkshire Hathaway legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende Berkshire Hathaway-Bilanz.
Berkshire Hathaway lässt sich voraussichtlich am 28.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Berkshire Hathaway die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 9,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 94,92 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 96,98 Milliarden USD aus.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,48 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 41,27 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 385,12 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 371,43 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
