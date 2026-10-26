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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BeOne Medicines stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BeOne Medicines wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,14 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BeOne Medicines ein EPS von 0,660 HKD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 24,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,79 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,05 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 32 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,39 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,52 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 53,18 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 41,65 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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