Bentley System b Aktie 56786212 / US08265T2087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bentley Systems B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bentley Systems B veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bentley Systems B ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.
14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 370,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bentley Systems B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 419,8 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus. Im Vorjahr waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 1,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Bentley Systems Inc Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bentley Systems B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Bentley Systems B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Bentley Systems B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Bentley Systems B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bentley Systems Inc Registered Shs -B-
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise bleibt im Fokus: SMI und DAX schliessen tiefer -- US-Börsen fester - Techtitel mit Rekorden -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch etwas tiefer, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls auf rotem Terrain bewegte. Die Wall Street zeigte sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost schlugen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.