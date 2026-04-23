Erste Schätzungen: Bentley Systems B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bentley Systems B veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bentley Systems B ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 370,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bentley Systems B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 419,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus. Im Vorjahr waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 1,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch