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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Benefit Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Benefit Systems äussert sich voraussichtlich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 72,65 PLN. Das entspräche einem Zuwachs von 12,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 64,70 PLN erwirtschaftet wurden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,48 Milliarden PLN aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 260,04 PLN aus. Im Vorjahr waren 179,65 PLN je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 5,80 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 4,52 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Benefit Systems S.A.
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04.11.26
|Erste Schätzungen: Benefit Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Benefit Systems S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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