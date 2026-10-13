Benefit Street Partners Realty Trust Aktie 114335658 / US35243J1016
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Benefit Street Partners Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Benefit Street Partners Realty Trust wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,250 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 108,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 72,7 Millionen USD – ein Minus von 55,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Benefit Street Partners Realty Trust 164,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,842 USD je Aktie, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 281,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 556,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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