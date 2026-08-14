Beijing Tiantan Biological Products a Aktie 907247 / CNE000000WF9
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Beijing Tiantan Biological Products A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Beijing Tiantan Biological Products A wird sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,091 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Beijing Tiantan Biological Products A noch 0,200 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,20 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 32,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,77 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,349 CNY, gegenüber 0,550 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,63 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,14 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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