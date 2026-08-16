Beijing Roborock Technology a Aktie 52186111 / CNE100003R80
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beijing Roborock Technology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Beijing Roborock Technology A wird voraussichtlich am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Beijing Roborock Technology A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,17 CNY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Beijing Roborock Technology A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,56 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,48 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,37 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 5,29 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,32 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,65 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Beijing Roborock Technology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Beijing Roborock Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Beijing Roborock Technology A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.