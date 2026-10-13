Beijing Kingsoft Office Software a Aktie 50872386 / CNE100003PM2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Beijing Kingsoft Office Software, A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Beijing Kingsoft Office Software, A stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,04 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,46 Prozent auf 1,82 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,86 CNY im Vergleich zu 3,97 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 7,18 Milliarden CNY, gegenüber 5,87 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Beijing Kingsoft Office Software, A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Beijing Kingsoft Office Software, A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Beijing Kingsoft Office Software, A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.04.26
|Ausblick: Beijing Kingsoft Office Software, A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Beijing Kingsoft Office Software, Inc. Registered Shs -A-
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.